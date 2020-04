La bonne surprise qu’est Remnant From the Ashes va tout prochainement étoffer son contenu avec l’arrivée d’un DLC répondant au nom de Swamps of Corsus. Prévu pour le 28 avril sur PC, mais à une date ultérieure sur consoles, ce contenu facturé 9,99€ proposera aux joueurs de l’exigeant TPS de Gunfire Games de redécouvrir le monde de Corsus avec des éléments inédits.

« Des donjons exigeants, des ennemis et boss épiques, et bien plus », voilà ce que les joueurs retrouveront via le scénario inédit L’Essor de L’Iskal. Mais ce prochain DLC apportera aussi et surtout un nouveau mode Survie, de type rogue-like nous dit-on, dans lequel il s’agira de partir de zéro avec sa b*** et son couteau (ou plutôt un simple pistolet et quelques pièces de récupération) et d’accomplir des défis en étant envoyés aléatoirement « par des Pierres-mondes corrompues ».

Si de nombreuses et fortes récompenses sont promises pour ceux qui relèveront le challenge de ce nouveau mode de Remnant From the Ashes, la difficulté sera au rendez-vous, et pas qu’un peu, alors que la mort y sera définitive.

Perfect World ajoute que l’arrivée de Swamps of Corsus sera l’occasion pour le jeu de base d’être réédité avec son nouveau contenu pour un prix total de 45,98€ sur PC. Là encore, les joueurs PS4 et Xbox One attendront.