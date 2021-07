Paru l’automne dernier sur PC et consoles, Red Wings : Aces of the Sky fait son retour en cet été 2021 via une édition physique spéciale. Ce jeu de combats aérien arcade de All in! Games se paye en effet une Baron Edition à 30€ (trouvable à 25€ sur Amazon) composée du jeu, d’un artbook et d’un poster, le tout dans un boîtier collector. Le tout sur PS4 et Nintendo Switch uniquement.

Un sympathique objet, l’occasion aussi pour ceux qui seraient passés à côté de la sortie de Red Wings : Aces of the Sky l’année passée de découvrir ce titre et ses avions de la Première Guerre mondiale.

Jouable en coop (locale uniquement) avec une dizaine d’avions à la clé et des capacités spéciales à utiliser, voilà ce dont se compose ce jeu actuellement en promo en téléchargement à 8,39€ sur Steam. Voici un nouveau trailer célébrant le lancement de cette nouvelle édition.