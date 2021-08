Via leur label Deck13 Spotlight, l’équipe de Deck13 soutient les développeurs de Red Koi Box pour la sortie de Faraday Protocol sur PC et consoles. Présenté comme un jeu de puzzle aventure à la première personne largement inspiré par The Talos Principle et The Turing Test, Faraday Protocol nous propose d’incarner un archéologue interstellaire qui va devoir user d’une arme à énergie pour venir à bout des puzzles de la station spatiale OPIS (et de sa curieuse IA IRIS).

Absorber différentes formes d’énergie et les redistribuer pour activer des mécanismes, c’est ce que permet Faraday Protocol sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Le tout avec la promesse d’un « véritable défi à relever ». Les adeptes du genre sont prévenus.