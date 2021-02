Elle est enfin là, la date de sortie de Ratchet & Clank Rift Apart : le 11 juin 2021. L’aventure PS5 de la célèbre licence d’Insomniac Games sera donc disponible dans 4 mois, une arrivée que les développeurs et Sony préparent déjà en dévoilant les bonus réservés aux pré-commandes du jeu et l’existence d’une édition Deluxe.

Tout d’abord, place à une nouvelle bande-annonce (mais sans réelles séquences inédites, cela dit) et à la jaquette PlayStation 5 du jeu.

Ratchet & Clank Rift Apart, les bonus de réservation

Si vous pensez pré-commander une édition physique standard de Ratchet & Clank Rift Apart, Insomniac Games vous permettra d’obtenir (en accès anticipé) à des versions améliorées de l’armure en carbonox (Ratchet & Clank 2) et du pixéliseur (Ratchet & Clank 2016).

Ratchet & Clank Rift Apart, les bonus de l’édition deluxe numérique

Les amateurs de versions dématérialisées pourront quant à eux se tourner vers l’édition deluxe numérique du jeu. Les pré-commandes de cette édition donneront droit au même bonus que l’édition physique, à savoir l’accès anticipé à l’armure en carbonox et au pixéliseur.

Affichée à 89,99€ sur le PlayStation Store (contre 79,99€ pour l’édition standard), cette édition se composera également de « 5 armures supplémentaires, 20 unités de raritanium pour améliorer au plus vite vos armes, des autocollants pour le tout premier mode Photo de Ratchet & Clank, mais aussi un artbook numérique et la bande-son numérique » nous détaille-t-on.