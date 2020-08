L’Opening Night Live de la gamescom 2020 a permis d’obtenir des nouvelles de Ratchet & Clank Rift Apart. Sans plus attendre, remettons en avant la vidéo de gameplay de plus de 7 minutes qui a été dévoilée pour l’occasion. Le jeu PS5 d’Insomniac Games y apparaît à son avantage, jugez plutôt.

On nous précise que la séquence capturée prend place au début de l’aventure de Ratchet & Clank Rift Apart, alors que nos héros découvrent la menace des failles dimensionnelles du Dimensionator du Dr. Néfarious.

Si le jeu n’est toujours pas précisément daté, Insomniac Games parle d’une arrivée pour « la fenêtre de lancement de la PS5 ». Il faut comprendre par là que Ratchet & Clank Rift Apart n’arrivera peut-être à la sortie de la cosole de Sony mais sera en tout cas disponible peu de temps après.