Ubisoft à diffusé le premier trailer officiel (on a bien dit officiel) de la prochaine saison de Rainbow Six Siege e que s’apelerio Operation Shadow Legacy.

Comme on le sait depuis longtemps maintenant elle apportera une nouvelle version de la carte Skyscraper mais surtout un seul nouvel agent, le teaser du jour lui étant d’ailleurs consacré. Celui qui se nommera Zero dans le jeu n’est en fait que Sam Fisher que tout le monde connait bien évidemment via la licence Splinter Cell.

On sait également depuis longtemps que cet agent sera équipé de quatre petites caméras, capables de tirer de petits projectiles à la Maestro, à coller sur les murs pour offrir aux attaquants une protection contre les contournements adverses ou la encore possibilité de protéger le désamorçage d’une bombe.

Mais pour tous les détails de cette nouvelle saison il faudra attendre ce dimanche 16 août, date à laquelle Ubisoft nous dira absolument tout.