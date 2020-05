La fin de la saison approchant à grands pas, Ubisoft s’est enfin décidé à dévoiler le nom de la prochaine opération de Rainbow Six Siege.

Pour rappel cette opération Steel Wave sera la dernière à introduire deux nouveaux agents, comme cela avait été annoncé lors du dernier Six Invitational. Aucune information n’est, à l’heure actuelle, disponible quant aux opérateurs qui seront ajoutés. On se contentera donc de rappeler que Steel Wave sera accompagnée d’un rework de la carte Maison (House pour les intimes) et d’un nouveau battle pass.

Mise à jour: il suffisait d’en parler pour que Reddit nous sorte le premier leak concernant les opérateurs en question. L’attaquant sera Ace alors que le défenseur se nommera Melusi.

Difficile de savoir quelle sera leur capacité, même si le mot Steel dans le nom de l’opération, couplé avec ce que prononce l’agent dans la vidéo, pourrait laisser imaginer la possibilité de créer de nouvelles ouvertures à travers le sol (actuellement impossible du fait de la présence de barres métalliques).

Réponse Lundi 18 mai prochain, en direct sur la chaîne Twitch de Rainbow Six Siege.