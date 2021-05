Hier, à Paris, s’est tenue la grande finale du Six Invitationnal 2021 de Rainbow Six Siege qui clôturait une semaine de compétition largement dominée par les équipes brésiliennes. Outre l’incroyable victoire des Ninjas in Pyjamas (arrivés second lors de la précédente édition) c’est surtout l’annonce de la nouvelle saison qui a attiré notre attention.

L’opération North Star sera en effet disponible dès le 14 juin prochain et jouable dès mardi 25 mai sur les TS pour les joueurs PC. Et comme d’habitude on vous fait un petit tour d’horizon des nouveautés et changements à venir.

Le soin à domicile

Niveau roster, on accueillera Mina “Thunderbird” Sky, une agent Canadienne, avec trois points de vitesse et un point d’armure, qui peut poser une tourelle de soin. Comme le fait déjà Doc, cette Kona Station peut soigner jusqu’à 30 points de vie et peut être déplacée à volonté. Elle est évidemment facilement destructible mais pour les attaquants il sera plus intéressant d’arriver à la conserver puisque la tourelle ne fait pas la différence entre attaquant et défenseur et soigne tout dans son rayon d’action.

Thunderbird pourra utiliser le Spear .308 ou le SPAS-15 en arme principale, le Bearing 9 ou le Q-929 en arme secondaire, et un C4 ou des grenades à percussion en gadget secondaire.

No more bullet holes

Qui dit nouvelle saison dit également changement de gameplay. Dans la vidéo on découvre ainsi que les fameux bullet holes ne pourront plus être utilisés pour tirer profit d’une ligne de tir microscopique totalement abusée. On le savait également, mais le gadget de Melusi ne sera plus pare-balles une fois qu’il sera activé par un attaquant et le gaz de Smoke ne traversera plus les murs.

Autre nouveauté qui génère beaucoup de commentaires depuis hier, il sera possible de fracturer la vitre des tourelles de Maestro et du miroir de Mira d’un coup de mélée pour qu’il ne soit plus possible de voir à travers. Si pour Mira l’impact est assez faible (aucun joueur de Mira censé ne laisse un attaquant s’approcher de sa vitre), pour les joueurs de Maestro il sera dorénavant question de réfléchir avant de positionner ses tourelles.

Pour le reste Ubisoft a enfin décidé d’adresser les problèmes liés aux corps des agents éliminés. Ceux-ci disparaîtront purement et simplement pour laisser place à l’icône de l’agent en question, à l’endroit de sa mort, en semi transparence. Le système d’armure est simplifié et se traduit directement en points de vie (1 point d’armure équivaut à 100 hp, 2 points à 110 hp et 3 points à 125 hp). L’armure de Rook ajoutent 20 hp supplémentaires à ceux qui s’en équiperont. Enfin les caméras blindées seront dorénavant orientables et dotées d’une charge EMP pour désactiver pendant 5 secondes les gadgets (drones, charges SELMA etc.). Cette dernière modification n’est, pour le moment, prévue que sur le TS.

Pas de nouvelle carte avec cette nouvelle saison, mais juste un Casual Rework de la carte Favela qui reste donc uniquement disponible en match rapide. Rien de très intéressant puisque hormis Kuru, personne ne s’intéresse à cette carte en papier mâché.

Gameplay post-mortem

On termine ce rapide tour d’horizon avec une modification de gameplay qu’Ubisoft va introduire dès mardi sur les TS pour une première phase de test. Il s’agit de la possibilité de contrôler ses gadgets même une fois mort. Le studio aimerait en effet réduire les périodes de jeu où les joueurs ne participent plus à la partie.

Par exemple Maestro pourra utiliser ses tourelles ou Echo ses drones même une fois abattus par l’équipe adverse. De la même façon les attaquants pourront continuer à utiliser leurs propres drones pour ainsi donner des informations aux coéquipiers.

Une modification de taille qui pourrait changer beaucoup de choses lors des différentes phases de jeu. Ubisoft a cependant bien conscience de l’importance de cette modification et précise bien que, pour le moment, ce n’est qu’une phase de test. Il est donc fort probable que de nombreuses modifications et ajustements soient apportés avant l’introduction de la fonctionnalité dans le jeu en version live.