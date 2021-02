Comme prévu, l’absence de compétition n’a pas empêché Ubisoft de présenter l’avenir de Rainbow Six Siege avec une sixième année qui s’annonce riche en changements.

Une Year 6 qui démarre d’ailleurs dès aujourd’hui avec le contenu de la nouvelle saison, Crimson Heist, déjà disponible sur les serveurs de test (PC seulement).

Crimson Heist

Flores

Qui dit nouvelle saison, dit forcément nouvel opérateur. Cette fois-ci Rainbow Six Siege accueille un attaquant argentin, Flores, qui est équipé d’un drone explosif dénomé Ratero. Moins maniable que les outils d’observation classiques, il avance en permanence une fois déployé et ne peut pas reculer, il est surtout équipé d’une charge explosive qui permet de détruire presque n’importe quoi à l’exception des murs renforcés.

Bien évidemment les défenseurs peuvent le détruire qu’il ne fasse trop de dégât, mais il est important de noter qu’une fois la séquence explosive déclenchée le drone se fige et devient indestructible, ne laissant aux défenseurs que la fuite comme alternative. Le rayon d’action du drone est moins grand que le rayon d’action du jammer de Mute, ce qui en fait l’outils idéal pour le contrer. Mozzie pourra également arrêter le drone, mais sans pouvoir en prendre le contrôle pour autant. Les surfaces électrifiées pourront également détruire le drone s’il vient au contact avant de déclencher son explosion.

Niveau équipement, Flores sera équipé d’une claymore ou de trois grenades flash. Son arme principale sera soit l’AR33 de Thatcher, soit le SR-25 de BlackBeard (DMR). Notez enfin qu’à partir de cette année, le nouvel agent sera systématiquement disponible dans le Battle Pass.

Frontière nouvelle version

Après Chalet c’est au tour de Frontière (Border) d’être retouchée afin d’offrir davantage d’options. Nouveau balcon, sites de bombe remaniés, escaliers extérieurs ou encore moins de murs destructibles sont au programme de cette refonte. L’ensemble apporte de nouvelles possibilités de rotation tout en offrant plus d’alternatives aux attaquants.

Gonne-6 : la nouvelle arme secondaire

Une nouvelle arme secondaire, le Gonne-6, débarque dès la première saison de cette sixième année. Cette arme secondaire à balle unique pourra détruire n’importe quel gadget pare-balles (bouclier, caméra bulletproof, Evil Eye etc.). Sur le serveur de test l’arme sera disponible dans un premier temps pour Glaz, Dokkaebi, Lion, Finka, Gridlock, Amaru, Iana et Zero.

Replay en beta sur PC

Après un an de travail sur les serveurs de test, l’outils de replay entre officiellement en bêta pour la version PC du jeu. L’outils permet aux joueurs de revoir leurs parties depuis de nombreuses perspectives (joueurs ennemis ou alliés, caméras fixes ou libre) dans le but d’étudier, d’analyser ou, tout simplement immortaliser un moment inoubliable.

Année 6 : le contenu à venir

Outback will be back

Au delà de Crimson Heist c’est tout le contenu de l’année à venir qui a été survolé lors de la présentation hier soir. On connait ainsi les origines des prochains opérateurs (Nakoda, Croatie et Irlande). Après le travail sur Frontière, ce sera au tour de Favela d’être retouchée sans pour autant retourner dans le pool des cartes jouables en classé. Lors de la saison trois il n’y aura pas de grosse refonte mais juste de petits ajustements apportés sur plusieurs cartes. Enfin pour la saison 4, c’est Outback qui sera retouchée pour pouvoir faire son grand retour.

Dans la longue liste des choses attendues pour 2021 on notera ce que les développeurs appellent l’Attacker Repick. Une mécanique simple qui permet, durant la phase de préparation, de changer d’attaquant en fonction des informations glanées par les drones. On pourra ainsi adapter la composition de son équipe et amener un agent qui permettra de mieux faire face à la défense mise en place.

Autre nouveauté à venir un peu plus tard, les joueurs pourront contrôler leurs caméras et gadgets après leur mort et ce, dans le but d’impliquer les joueurs même dans les phases où ils ne peuvent plus participer à l’affrontement. Bien sur chaque opérateur sera restreint à son propre matériel, pour peu qu’il soit encore disponible.

More to come

En vrac on pourra également citer le remplacement des valeurs de « Protection » par des valeurs de « santé », le système de réputation qui continue son petit chemin en mode fantôme pour le moment, l’amélioration des serveurs, l’allègement de la taille des données pour les mises à jour, les ajustements à venir sur Maestro, Mira, Finka, Goyo, Melusi ou encore la refonte globale de l’interface pour la rendre plus lisible et plus moderne.

Bref, comme on pouvait l’espérer Rainbow Six Siege va continuer de s’enrichir et de s’améliorer et semble, enfin, décider à rebooster l’attaque qui perdait peu à peu l’avantage au fil des saisons.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de toutes ces informations dans la VOD de la présentation disponible ci-dessous.