Une fois de plus c’est lors du Six Invitational en direct de Montréal qu’Ubisoft nous présente le futur de Rainbow Six Siege qui, avec cette nouvelle année, soufflera sa cinquième bougie. Et qui dit nouvelle année dit forcément nouveau contenu avec, comme d’habitude, des opérateurs et des ajustements sur les cartes et le gameplay.

Alors que la seconde demie-finale se déroule en ce moment même, TSM vs Spacestation Gaming, les joueurs PC savent déjà qu’ils pourront tester le contenu de l’opération Void Edge dès lundi prochain, 17 février, sur les serveurs TTS.

Les opérateurs

Aucune surprise ici puisque les nouveaux opérateurs avaient fuité il y a quelques jours. Oryx pour la défense et Iana pour l’attaque débarquent donc dans le roster avec des capacités qui rappellent un peu celles d’Alibi et de Sledge mais avec de belles nuances.



Oryx pour la défense, pourra utiliser un SPAS-12 ou MP5 en arme principale et un Bailiff ou USP40 en arme secondaire. Côté gadget secondaire il pourra user d’une caméra blindée ou de fil de fer barbelé. Doté de deux points de vitesse et d’armure c’est le premier opérateur dont la capacité est uniquement basée sur son physique. En effet sa carrure lui permettra de réaliser de courts dashs capables de bousculer les autres opérateurs (même Montagne derrière son bouclier) et de traverser n’importe quel mur non renforcé au prix de 10 points de vie et d’un certain délai avant de pouvoir à nouveau tirer (à l’instar d’Amaru). Cette capacité fonctionne exactement comme celle de Lésion c’est à dire qu’elle se charge lentement avec le temps. Dernier point important son physique lui permet de sauter pour attraper le rebord des trappes ouvertes ce qui devrait offrir de belles opportunités de contournement.



Iana fera forcément penser à Alibi puisqu’elle usera d’un clone holographique pour duper ses adversaires. Contrairement à l’agent italien ce clone peut se déplacer (pendant que l’opérateur reste immobile évidemment) pour parcourir la carte et ainsi découvrir les défense ennemies. Ce clone ne pourra ni monter en rappel ni utiliser les échelles, ne supportera pas plus d’une seule balle et sera incapable de faire le moindre dégâts aussi bien aux adversaires qu’à l’environnement. Mute sera l’agent idéal pour contrer cet hologramme qui pourra être utilisé à l’infini par Iana au prix d’un cooldown qui augmente dès lors que le clone est détruit. Au niveau de son équipement elle pourra compter sur une ARX200 ou un G36C en arme primaire, sur son unique MK1 9mm en arme secondaire et sur des grenade explosives ou fumigènes en gadget secondaire.

Map rework et ajustements de gameplay

Comme le montre la vidéo de gameplay qui accompagne cette annonce, on découvre également le rework de la carte Oregon (qui en avait bien besoin tant elle manquait d’alternative) ainsi que quelques changements au niveau du gameplay. Après plusieurs promesses non tenues, la destruction des barricades devrait enfin être plus consistante et les drones des attaquants apparaîtront sur le point de spawn choisi par les joueurs. Enfin deux opérateurs vont encore subir des changements lors de cette première saison de l’année 5.

Lésion tout d’abord ne sera plus capable de voir les mines qui ne seront pas dans son champ de vision direct et ce afin de le rendre un peu moins efficace au niveau des informations récoltées. D’autre part ses mines ne feront plus de dégâts dès le contact mais uniquement au cours du temps. L’autre agent retouché est Twitch dont les charges de son drone vont maintenant se recharger au cours du temps tout en ne faisant plus qu’un point de dégâts.

Voilà pour le contenu de la saison 1 de l’année 5. Pour le reste de l’année 5 Ubisoft fera des révélations le 18 février, afin de parler plus en détails de l’année 5 dans son intégralité.