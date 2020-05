C’est, comme prévu, hier soir à 18h qu’Ubisoft a dévoilé le contenu de la seconde saison de cette cinquième année de Rainbow Six Siege. Deux nouveaux opérateurs, une carte remaniée, des ajustements de gameplay et un nouveau skin élite on été présentés.

Et parce que l’on est toujours autant accroc à ce foutu jeu on revient sur les principales annonces de cette présentation.

Les opérateurs

Avec un nouveau défenseur et un nouvel attaquant cette seconde saison ne change pas les habitudes. Il faudra cependant en profiter puisque, comme annoncé lors du dernier Six Invitationnal, les prochaines saisons n’en apporteront qu’un seul plus des ajustements sur un ou des agents existants.

Pour cette Y5S2 on accueille donc Ace le nouvel attaquant et Melusi chez les défenseurs.

Melusi



Si vous en avez marre de vous faire rusher en début de round, Melusi est probablement faite pour vous. Son gadget, le dispositif sonique Banshee, permet de ralentir les adversaires qui passent dans son rayon d’action. Il est bien évidemment déployable sur le sol ou sur les murs et est sensible aux explosifs (Ash, Zofia, Grenades Frag). En revanche, contrairement au gadget d’Ela, il ne perturbe pas la visée des agents qui sont sous son effet.



Au niveau de l’équipement, Mélusi pourra être équipée d’un T-5 SMG (l’excellente arme de Lésion) ou du fusil à pompe Super 90. Son arme secondaire sera exclusivement un pistolet RG15. Enfin, pour le gadget secondaire elle aura le choix entre le bouclier déployable ou les grenades à impact.

Ace



Après Thermite, Hibana, et Maverick, Ace est le quatrième hard breacher à rejoindre les attaquants. Son gadget, le S.E.L.M.A, est un explosif capable de détruire les murs renforcés de manière progressive.

Comme le montre la vidéo la charge se compose de trois sous-charges qui se déploient les unes après les autres. Cela permet de créer une simple ligne de visée ou, si le déroulement n’est pas interrompu, d’ouvrir complètement un mur. Les trappes pourront aussi être détruites mais il faudra deux cartouches pour les ouvrir complètement.



Si l’on en juge par la vitesse de déploiement il sera bien difficile de contrer cela dynamiquement avec Bandit comme on pouvait le faire contre Thermite et Hibana. Le gadget reste pourtant sensible aux charges électriques (Bandit, Kaïd), ainsi qu’aux Jammers de Mute (même si, selon nous, ça n’a pas de sens). Les gadget de Wamai et de Jäger peuvent également le détruire à la volée.

Au niveau de l’équipement là encore rien de nouveau. Il faudra choisir entre l’AK12 comme Fuze ou le ou fusil à pompe M1014. Son arme secondaire sera le pistolet P9 et il pourra utiliser,en gadget secondaire, des grenades fumigènes ou des charges explosives.

Maison nouvelle version

Après Thème Park la saison passée, c’est au tour de l’iconique carte Maison de se voir retravaillée. Difficile de dire ce qu’il en est vraiment pour le moment, le petit aperçu de la vidéo ne donnant que les grandes lignes. Quoiqu’il en soit de nombreuses pièces ont été refaites et des accès repensés, comme les doubles portes du garage qui semble maintenant plus simple à défendre. La pièce en travaux à l’étage est devenue une grande chambre bien flashy alors que d’autres pièces n’ont pas véritablement changé.

Notez que ce rework est le premier de ce qu’Ubisoft appelle les casual reworks, à savoir que la carte restera dans la playlist Casual. Cette refonte n’a pas pour but de ramener la carte dans la playlist du classé mais uniquement de faire en sorte qu’elle soit plus fun à jouer.

Ajustements

L’autre grosse partie de cette nouvelle saison concerne les divers ajustements qu’Ubisoft apporte à différents élements du jeu. Comme on peut le voir sur cette page, la liste est aussi longue qu’intéressante.

De notre côté on retiendra surtout l’arrivée de l’alarme de proximité en tant que gadget secondaire pour certains défenseurs. Aussi petit qu’un MAG-Net de Wamaï, ce gadget peut se coller n’importe où et émet un signal sonore lorsqu’un attaquant passe dans son rayon d’action. De nombreux opérateurs vont se voir équiper de cette alarme de proximité en lieu et place d’un autre gadget. Elle remplacera

Les grenades à percussion de Castle et Goyo

La caméra blindée de Caveira et Oryx

Le barbelé de Rook, Wamaï et Mira

Le bouclier de Tachanka

L’autre ajustement de taille concerne Amaru qui voit le fonctionnement de son gadget légèrement modifié. Son grappin ne détruira ainsi plus la barricade et elle pourra utiliser son arme plus rapidement une fois les pieds au sol. Le but est ici d’améliorer l’effet de surprise que l’opérateur est supposé créer. Même combat pour les trappes qu’elle n’aura désormais plus besoin de casser avant de s’y accrocher.

Pour le reste Ying, Oryx, Nomad, Kaïd, Kali, Finka, Zofia, Ela, Alibi, Maestro et Echo sont aussi touchés par divers ajustements que l’on ne détaillera pas ici mais qui semblent aller dans le bon sens d’un point de vue équilibrage et viabilité des agents concernés.

Echo Elite Skin

On termine avec ce secret de polichinelle, puisque l’info avait déjà fuité depuis quelques temps (comme tout le reste). Echo est donc le nouvel agent habillé d’un skin élite. Toujours aussi cher et inutile d’un point de vue gameplay il faut reconnaître qu’il est probablement le plus sympa de tous les skins élites introduits jusque-là. Libre à chacun de craquer pour ce nouveau design dès qu’il sera disponible.

Comme d’habitude tout ce contenu est accessible sur les serveurs de test PC dès aujourd’hui, ce qui permettra à Ubisoft d’ajuster et corriger les derniers points de détail pendant trois semaines. L’arrivée sur les serveurs live se fera donc probablement aux alentours du 9 juin prochain.