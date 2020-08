C’est une habitude que les joueurs de Rainbow Six Siege connaissent bien, c’est durant le Six Major NA, remporté par l’équipe DarkZero Esports, que les nouveautés de la prochaine saison (la troisième de cette cinquième année) ont été présentées. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle s’annonce chargée en changement.

Avant toute chose il faut savoir que les serveurs de test seront mis à jour dès aujourd’hui pour tester cette nouvelle saison.

Sam Fisher devient l’agent Zero

On vous en a déjà parlé, Ubisoft l’ayant officiellement dévoilé, Sam Fisher est donc l’agent qui rejoint les rangs de Rainbow Six Siege en tant qu’attaquant (deux points de vitesse et d’armure).

Son gadget lui permet de placer 4 caméras sur tout type de surface. Si elle est destructible ou renforcée la caméra pourra voir de l’autre côté permettant de récupérer de précieuses informations. Chaque caméra peut également tirer un (et un seul) rayon, comme la tourelle de Maestro, pour détruire un gadget défensif ou causer de faibles dégâts à un adversaire.

Un gadget qui sera sensible aux murs électrifiés ainsi qu’aux Jammers de Mute. Relativement visible il fait également un bruit significatif lorsqu’il est déployé ce qui devrait permettre aux défenseurs de le repérer assez facilement pour pouvoir le détruire en tirant dessus.

Au niveau matériel il pourra utiliser en arme principale sa célèbre SC3700K ou, si le cœur vous en dit, une MP7 sur laquelle on pourra monter une ACOG. Pour les gadget secondaire il faudra choisir entre grenade frag et claymore.

le Chalet nouveau

Qui dit nouvelle saison dit bien évidemment nouvelle carte, ou plutôt, nouvelle mise à jour. Cette fois-ci c’est l’emblématique carte Chalet qui se refait une beauté avec de sacrés changements. Si la présentation de la carte semble très intéressante on attendra tout de même de pouvoir s’y promener pour valider que tous ces changements sont bien pensés.

On pique la vidéo de présentation à nos confrères de FPSNEWS.net qui vaut mieux que mille mots

Nouveaux viseurs

Statique depuis très longtemps, la liste des équipements disponibles pour les armes va s’enrichir avec l’opération Shadow Legacy. Trois nouveaux viseurs vont en effet faire leur apparition à savoir un zoom x1.5, x2.0 et un x3.0 (l’ACOG actuel étant un 2,5x). Trois zooms différents donc que pourront équiper les défenseurs et les attaquants en fonction de leurs armes.

Toujours au niveau des bonnes nouvelles, Ubisoft a également travaillé sur l’accessibilité de Rainbow Six Siege, avec, pour commencer, la personnalisation de la couleur et de l’opacité des réticules de visée. Les joueurs qui ont des soucis de perception des couleurs pourront ainsi adapter le jeu à leurs besoins.

Thatcher uniformisé

De tous les opérateurs qui subissent des petits ajustements cette saison, seul Thatcher a fait l’objet d’une présentation. Et pour cause, le changement qui arrive ne passera pas inaperçu. Le but de ce changement et de faire en sorte que les grenade IEM interagissent de manière uniforme avec les gadgets des défenseurs. L’opérateur historique de Rainbow Six Siege peut parfois détruire les gadgets adverses avec son IEM (batterie de Bandit, Jammer de Mute, Griffe de Kaïd) ou parfois seulement les désactiver (Caméra de Valkyrie, Evil Eye de Maestro, Clone d’Alibi etc.).

L’opération Shadow Legacy va donc changer la donne puisque dorénavant la grenade IEM de Thatcher ne fera plus que désactiver temporairement les gadgets.

Hard Breach de poche

Alarme de proximité, bouclier déployable revu et corrigé, ces dernières saisons ont apporté beaucoup de changements du côté des défenseurs. L’opération Shadow Legacy va logiquement prendre un peu soin des attaquants avec l’ajout d’un nouveau gadget relativement important. Certains agents vont en effet pouvoir s’équiper d’un mini hard breach qui permettra de créer de petits trous dans les murs renforcés comme peut le fait Thermite.

Quelques différentes sont tout de même à noter : si on peut passer à travers, le trou n’est pas assez grand pour y passer debout. Son déclenchement est automatique une fois posé et, surtout, beaucoup plus long que celui de Thermite (donc plus simple à contrer). Les agents qui pourront s’en équiper sont : Capitao, Montagne, Ying, Fuze, Finka, Lion, Nøkk et Amaru.

Ping 2.0 : la détection nouvelle version

Pour les joueurs qui n’osent pas utiliser leur micro de peur que l’on se moque de leur accent « Made from baguette », Ubisoft introduit le système de Ping 2.0. Concrètement il permet d’afficher de manière claire et précise tous les éléments posés par les joueurs. On pourra ainsi mettre en évidence sur l’écran de ses partenaires les pièges de Kapkan, les miroirs de Mira, les pièges de Frost ou encore les Jammer de Mute, les batteries de Bandit bref, tout ce que les défenseurs peuvent mettre en place pour fortifier la carte. Il sera également possible de marquer l’emplacement d’une charge d’explosif afin de prévenir ses partenaires de ne pas se placer à proximité.

Visuellement l’information ne s’affiche qu’un court laps de temps, obligeant les attaquants à bien intégrer l’information qui leur est transmise afin d’en tirer profit. Notez enfin qu’il n’est possible de marquer qu’un seul élément à la fois.

En vrac

L’opération Shadow Legacy apporte bien d’autres changements relativement importants dont voici la liste

Wall Pool : Les défenseurs ont, jusqu’à maintenant, deux murs renforcés chacun, à poser où bon leur semble. Dorénavant il n’y aura plus de limite par joueur, l’équipe devra en tout et pour tout poser 10 murs renforcés. Tactiquement cela permet à un joueur qui reste sur site de poser plusieurs murs pendant que les autres posent leurs pièges par exemple. On peut également envisager qu’un roamer renforce plus de deux trappes à la fois sur des cartes comme Banque par exemple, pendant que ces petits camarades se concentrent sur le setup au sous-sol. L’idée est intéressante, mais il faudra bien sur s’assurer que ces murs ne sont pas gaspillés par des petits malins qui auront envie de troller l’équipe en les plaçant n’importe où

: Les défenseurs ont, jusqu’à maintenant, deux murs renforcés chacun, à poser où bon leur semble. Dorénavant il n’y aura plus de limite par joueur, l’équipe devra en tout et pour tout poser 10 murs renforcés. Tactiquement cela permet à un joueur qui reste sur site de poser plusieurs murs pendant que les autres posent leurs pièges par exemple. On peut également envisager qu’un roamer renforce plus de deux trappes à la fois sur des cartes comme Banque par exemple, pendant que ces petits camarades se concentrent sur le setup au sous-sol. L’idée est intéressante, mais il faudra bien sur s’assurer que ces murs ne sont pas gaspillés par des petits malins qui auront envie de troller l’équipe en les plaçant n’importe où Map Ban : après le ban des opérateurs en début de partie classée et non classée, voici maintenant le Map Ban. Avant chaque partie trois cartes seront tirées au hasard par le jeu. Les joueurs devront alors voter pour la carte qu’ils n’ont pas envie de jouer. Ainsi les deux cartes avec le plus de votes seront exclues et la partie se déroulera sur la carte restante. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué

: après le ban des opérateurs en début de partie classée et non classée, voici maintenant le Map Ban. Avant chaque partie trois cartes seront tirées au hasard par le jeu. Les joueurs devront alors voter pour la carte qu’ils n’ont pas envie de jouer. Ainsi les deux cartes avec le plus de votes seront exclues et la partie se déroulera sur la carte restante. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué Match Replay : toute première version qui sera disponible pour les joueurs. Il permettra de visionner ses parties avec l’outils d’observation (le même que celui utilisé lors des rediffusion des matchs Pro). En version Alpha pour cette première apparition il devrait évoluer au fil du temps en fonction des retours des joueurs qui vont maintenant pouvoir analyser chaque match et ainsi s’améliorer

: toute première version qui sera disponible pour les joueurs. Il permettra de visionner ses parties avec l’outils d’observation (le même que celui utilisé lors des rediffusion des matchs Pro). En version Alpha pour cette première apparition il devrait évoluer au fil du temps en fonction des retours des joueurs qui vont maintenant pouvoir analyser chaque match et ainsi s’améliorer Renfort des trappes de toit : avec l’arrivée du mini hard breacher, Ubisoft envisage de renforcer, par défaut, toutes les trappes de toit. La chose va être mise en place sur les serveurs de test mais n’est, pour le moment, pas prévue dans la version finale de Shadow Legacy. Le but est de voir les conséquences sur l’équilibrage global des parties avant de prendre une décision lors d’une prochaine saison

: avec l’arrivée du mini hard breacher, Ubisoft envisage de renforcer, par défaut, toutes les trappes de toit. La chose va être mise en place sur les serveurs de test mais n’est, pour le moment, pas prévue dans la version finale de Shadow Legacy. Le but est de voir les conséquences sur l’équilibrage global des parties avant de prendre une décision lors d’une prochaine saison Nouveaux outils externes: en marge du contenu in-game Ubisoft ajoute deux outils externes pour les joueurs de Rainbow Six Siege. Squad Finder est une application qui permet, logiquement, de trouver des partenaires de jeu pour ne plus jouer seul et, surtout, être certain de trouver des joueurs qui nous correspondent (langue, horaires de jeu etc.). Pour les amateurs de chiffres et autre statistiques (oui on sait l’importance que vous donnez à votre ratio), le site My Siege Stats sera mis en place dès la sortie de l’opération Shadow Legacy. Il remplacera l’actuel site de statistiques devenu obsolète et apportera tout ce qu’il faut en matière de statistiques permettant d’identifier ses points forts et ses points faibles.

Voilà ce qu’il faut retenir de la présentation d’hier soir. L’opération Shadow Legacy s’annonce, comme vous pouvez le voir, riche en nouveautés et changements. Si le gameplay reste bien évidemment le même de nombreuses modifications apportées par cette mise à jour devraient beaucoup impacter la meta actuelle et apporteront normalement de nouvelles stratégies intéressantes.

Encore une fois, on le répète, mais tout ce contenu est accessible, dès aujourd’hui, sur les serveurs de test (PC uniquement) pour trois semaines logiquement (la quantité de contenu pourrait pousser Ubisoft à faire durer la période de test). Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire !