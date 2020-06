Si vous n’avez jamais tenté l’expérience Rainbow Six Siege et que vous ne craignez pas les serveurs d’Ubisoft, alors peut-être vous laisserez-vous tenter par le nouveau week-end de gratuité qui se profile ?

Du 11 au 15 juin, les joueurs qui le souhaitent pourront en effet jouer gratuitement à Rainbow Six Siege sur PC ou consoles avec l’accès au 20 agents de base du jeu et la possibilité de garder sa progression en cas d’achat du jeu à la fin de la promo.

Ubisoft précise que les possesseurs de The Division 2 qui s’essayeront à Rainbow Six Siege pendant ce week-end promotionnel débloqueront une tenue Thermite pour Division 2. Le bonus est également valable pour ceux qui possèdent déjà les deux jeux alors que, inversement, une tenue pour Ela est à débloquer dans Rainbow Six Siege si l’on possède ou que l’on essaye The Division 2.