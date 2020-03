Annoncé lors du dernier Six Invitational, le mode arcade Golden Gun est disponible depuis hier pour tous les joueurs de Rainbow Six Siege.

Insert Coin.

Press Start to Play.

🕹️ WELCOME TO THE RAINBOW SIX SIEGE ARCADE.

One gun, one shot, one kill. The Golden Gun arcade playlist is now live! The arcade playlist will be open from Mar 19th – March 23rd. pic.twitter.com/yqnYvAk9vs

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) March 19, 2020