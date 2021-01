Malgré une crise sanitaire qui dure et qui n’évolue malheureusement pas dans le bon sens, Ubisoft a fait le choix de maintenir son Six Invitationnal 2021, événement majeur pour la scène eSport de Rainbow Six Siege.

Se déroulant du 9 au 21 février prochain, à Paris, il sera bien évidemment l’occasion de déterminer, pour un temps, la meilleure équipe pro du monde mais aussi d’offrir aux joueurs non pro un événement in game qui aura lieu chaque week end et ce jusqu’à la fameuse compétition.

Comme l’an dernier, c’est sur l’excellente carte Stade que les hostilités auront lieu sur laquelle les joueurs pourront jouer tous les agents, même si ils ne les ont pas débloqués.

Si vous êtes joueur de Rainbow Six et fan d’eSport, l’événement est incontournable.

Cette année encore le plateau est relativement relevé avec la présence des grosses équipes qui ont dominé leur ligue respective. TSM, BDS, G2 Esports ou encore Team Empire seront donc de la partie mais on gardera un aussi un œil sur les petites structures qui pourraient bien créer la surprise.

Outre la compétition qui offre généralement de belles choses, le Six Invitational c’est aussi l’occasion de découvrir les nouveautés à venir dans les versions futures du jeu et Ubisoft en profitera bien évidemment pour présenter le programme de la prochaine saison.