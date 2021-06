Autre gros morceau de l’Ubisoft Forward hier soir, la place réservée par l’éditeur français à Rainbow Six Extraction lors de son évènement numérique. Teasé quelques jours avant l’E3 2021, le jeu s’est largement illustré hier soir avec une nouvelle bande-annonce cinématique et une grosse séquence de gameplay.

Un parasite envahisseur, Chimera, qui menace l’humanité suite à la chute d’un météore, voilà comment les 18 agents de Rainbow Six Siege se retrouvent à coopérer sous la direction de Ash, Mira et Thermite, dans une unité baptisée REACT.

Dans une escouade de trois joueurs max, il s’agira d’affronter les créatures ennemies, les Archéens, et de venir à bout de missions que l’on nous promet de grande intensité.

Après avoir complété chaque objectif de leur chaotique et intense mission, les joueurs devront faire un choix difficile : extraire et collecter leurs récompenses ou pousser l’incursion plus loin pour affronter des ennemis encore plus coriaces et gagner de plus grandes récompenses. Mais ce pari risqué pourrait signifier la perte temporaire d’un de leurs agents dans la zone d’endiguement. Pour récupérer un agent porté disparu (MIA), les joueurs devront retourner le chercher en équipe et tout risquer au cours de cette mission de sauvetage.