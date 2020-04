Sur les rails depuis un baille sur PC, PS4 ou encore Xbox One, Railway Empire s’est taillé une belle réputation auprès des adeptes de simulations de constructions ferroviaires et a largement étoffé son contenu. L’occasion pour Independent Arts Software et Gaming Minds Studios, avec le soutien de Kalypso Media, de proposer une édition Switch du jeu.

Baptisée Railway Empire – Nintendo Switch Edition (notez la subtilité), elle arrivera le 19 juin 2020.

On nous promet que cette version embarquera le jeu de base, toutes les mises à jour et trois extensions (Mexico, The Great Lakes et Crossing the Andes), en plus de permettre aux nomades de jouer partout où ils le souhaitent.

Pourquoi pas, sauf que le trailer diffusé pour cette annonce montre un titre à la technique très limitée et on a clairement des doutes sur la lisibilité de l’écran en version portable.