Les joueurs japonais et nord-américains ne seront bientôt plus les seuls à profiter de Raiden IV x Mikado Remix. Le SHMUP arcade de MOSS et PQube va en effet bientôt arriver en Europe et pour la France, c’est Just For Games qui va se charger de sortir une version physique du jeu.

Quand ? Le 21 juillet. A quel prix ? 34,99€.

Les amoureux du défilement vertical n’ont plus qu’à se tenir prêts pour redécouvrir Raiden IV et sa fameuse bande-son remixée avec 16 morceaux produits par Mikado. Ceux qui le souhaitent pourront bien sûr opter pour la musique originale.

Peu importe le son sélectionné, il sera possible de se lancer dans les modes Arcade et Overkill, de jouer à la verticale, de profiter de la coop locale à 2 ou encore de tenter de briller dans les classements en ligne.