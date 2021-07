Laissez-vous bercer par le Kammthaar d’Ultra Vomit, l’Universe On Fire de Gloryhammer ou encore le Metfest de Feuerschwanz dans cette ultime vidéo de Ragnarock. Le jeu de rythme en réalité virtuelle de WanadevStudio est disponible dès aujourd’hui en téléchargement sur Steam à 21,99€. Une arrivée fêtée en chansons donc, histoire de mieux apprécier le concept de ce titre musical rock/metal et son gameplay VR.

On vous en parlait un peu plus tôt dans le mois, Ragnarock s’approprie la mythologie nordique et met en scène des courses de drakkars à faire avancer à la force du rythme.

Du solo et du multijoueur (pour 6 joueur en même temps) sont au menu de ce titre à la furieuse tracklist composée de 30 chansons. Des morceaux à écouter par ici pour les curieux.

Pour rappel, Ragnarock est compatible Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality (bientôt sur Oculus Quest). Quid du PlayStation VR ?