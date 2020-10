Avis à tous les amateurs de shoot’em up (ou shmup, si vous préférez), NIS America a annoncé son intention de sortir R-Type Final 2 chez nous en 2021 avec des textes traduits en français. On ne sait pas encore précisément quand, voilà tout de même un trailer pour ce volet privé de PS5 mais programmé sur Xbox Series X, Series S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC.

Doublement financé par sa communauté de fans, le jeu de Granzella promet de moderniser son gameplay sans pour autant trahir la formule de la série. Il faudra aussi compter sur un système de difficulté basé sur la performance du joueur, capable d’adapter le challenge en fonction de notre manière de jouer.

Sur Xbox, PS4 et Nintendo Switch, R-Type Final 2 fera l’objet d’une édition boîte spéciale illustrée ci-dessous (dans sa version PS4) et composé du jeu, de la bande-son sur CD et d’un artbook The Artwork of R-Type Final 2.