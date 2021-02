Pas attendu avant la fin avril, R-Type Final 2 se paye tout de même une apparition dans l’actualité de ce début de mois de février avec un trailer de gameplay dans la poche. Le shoot’em up de Granzella et NIS America se charge en effet, en une minute chrono, de nous plonger dans l’action avec un bref aperçu de ce que donneront les sessions intenses à souhait (en tout cas on l’espère) de cet épisode.

Rappelons que R-Type Final 2 aura la particularité de proposer une IA ennemie adaptative en fonction du niveau du joueur et de son style de jeu, augurant une expérience plutôt intéressante tant pour les fans que pour ceux qui voudraient s’essayer au shmup pour la première fois.

La sortie de R-Type Final 2 se fera sur Xbox Series X, Series S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC, notamment via une édition spéciale dont vous pouvez retrouver les détails en cliquant sur ce lien.