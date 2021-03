Même si Queen n’a pas eu besoin de Bohemian Rhapsody pour jouir d’une popularité folle, il faut avouer que le film de 2018 a largement remis en avant l’histoire et les hits du groupe britannique. Un catalogue exceptionnel de chansons que l’on peut désormais retrouver dans un jeu sur mobiles, baptisé Queen : Rock Tour et tout simplement présenté comme « le premier jeu officiel du groupe ».

Proposé par Gameloft, ce jeu musical à la sauce Rock Band/Guitar Hero permet de jouer les partitions de chant, batterie, guitare et basse avec des commandes tactiles pour appuyer, glisser, toucher ou encore swipper les bonnes notes, au bon moment. Le tout met en scène le groupe dans ses plus grandes tournées (Londres, Tokyo, Houston, Buenos Aires, Rio de Janeiro) avec des récompenses à débloquer (archives, anecdotes, etc.) et des éléments de personnalisation pour les avatars de Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May et John Deacon.

Un concept qui a déjà fait ses preuves et qui fonctionne plutôt bien avec ce Queen : Rock Tour, il suffit d’essayer le jeu sur iOS ou sur Android pour s’en convaincre.

Téléchargeable gratuitement, Queen : Rock Tour offre l’accès à trois chansons complètes (Keep Yourself Alive, Seven Seas of Rhye et We Are The Champions) et 30 secondes de jeu pour les 17 autres titres qui composent la playlist (Bohemian Rhapsody, Keep Yourself Alive, We Will Rock You et I Want to Break Free). Pour un accès illimité à toutes les pistes, il faut passer par un achat unique à 3,49€, un prix plutôt intéressant pour les aficionados du genre et les adeptes du groupe.