Avis aux collectionneurs ou ceux qui ne jurent que par les versions « boite », Just For Games a dévoilé les coffrets qui seront commercialisés chez nous à partir du 20 mars prochain pour les versions PC des jeux de Quantic Dream.

Sont donc concernés Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human, trois titres disponibles en téléchargement sur l’Epic Games Store depuis quelques temps et qui s’apprêtent donc à se matérialiser sur nos PC. Enfin presque.

Ne comptez pas sur Just For Games pour sortir du chapeau des versions sur disque de ces jeux puisque ce sont des codes à utiliser sur l’Epic Games Store que chaque boîte renfermera.

Le côté « collector » de la chose sera ainsi à trouver du côté des stickers et de l’artbook exclusif que chaque pack proposera, objets que certains convoitent probablement pour continuer de clamer leur amour aux productions de Quantic Dream.