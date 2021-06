Un nouveau Metal Slug ? Oui, mais un épisode tactique. Metal Slug Tactics a été présenté cette semaine par Dotemu et Leikir Studio, un jeu qui prônera la stratégie plutôt que le run and gun habituel en compagnie de Marco, Eri, Fio et Tarma.

La formule peut paraître étonnante mais les éléments caractéristiques de la licence de SNK semblent se prêter assez bien au tactical/roguelite. Metal Slug Tactics pourra aussi compter sur des niveaux semblables à « des agencements de différentes tuiles de terrain conçues à la main », avec la promesse d’un challenge relevé et d’un pixel art de toute beauté.

Prévu sur PC, le jeu ne dispose pas encore de date de sortie