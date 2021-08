L’édition 2021 de la QuakeCon, QuakeCon at Home, est actuellement en place. L’événement de Bethesda s’est ouvert avec un premier lot d’annonces dont voici les principaux éléments à retenir. Histoire de faire le point.

Quake, la version améliorée

Puisqu’il fête ses 25 ans cette année, Quake est à l’honneur. Pas avec un reboot, non, juste une version dite améliorée du titre d’origine d’id Software.

Le jeu est disponible en téléchargement sur PC, Xbox (aussi dans le Xbox Game Pass), PS4 et Nintendo Switch, avec les compatibilités ascendantes sur PS5 et Xbox Series X|S.

Résolution max en 4K, compatibilité avec les écrans ultra-larges, quelques améliorations techniques (dont un éclairage dynamique et une profondeur de champ améliorée), cette version améliorée de Quake. Rien de bien extraordinaire en soi, l’intérêt se situe aussi dans la présence des extensions originales (The Scourge of Armagon et Dissolution of Eternity) et même deux nouvelles extensions signées MachineGames (Dimension of the Past et Dimension of the Machine).

Jeu à 4 en écran scindé ou en ligne pour la campagne, multijoueur à 8 en ligne (4 en local) et cross-play complètent le tableau.

Deathloop parle de Julianna

Deathloop est de la fête à la QuakeCon. Une longue présentation, entre interview et images de gameplay, a ainsi été publiée. On y découvre Julianna, l’antagoniste du jeu qu’incarne un autre joueur pour pourchasser le héros, Colt.

DOOM Eternal prépare sa MAJ 6.66

Un peu de DOOM Eternal pour égayer la QuakeCon ? On ne dit pas non. Il y a tout d’abord l’arrivée du contenu The Ancient Gods, Épisode 2 sur Nintendo Switch, mais pas seulement.

Dans une autre vidéo, à retrouver par ici si le coeur vous en dit, Marty Stratton et Hugo Martin de chez id Software abordent l’avenir du FPS. Il est ainsi question de la mise à jour 6.66 à paraître cet automne. Dans cette nouvelle update, l’arrivée du mode Horde avec les vagues de démons que les joueurs devront surmonter pour débloquer de nouveaux éléments. On nous promet des événements aléatoires lors des vagues, histoire d’assurer une certaine rejouabilité.

Le Battle mode se dotera quant à lui d’un matchmaking amélioré, d’une nouvelle arène (Stronghold), et deux nouveaux Niveaux Maître feront leur apparition.

Une Anniversary Edition pour Skyrim

Pour son 10ème anniversaire, quelques développeurs de The Elder Scrolls V : Skyrim ont rejoué aux premières minutes du jeu sur la scène de la QuakeCon tout en partageant quelques souvenis.

Il a aussi été et surtout question d’une version The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition. Au programme, le jeu avec les améliorations de sa Special Edition, les trois extensions (Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn) et « plus de 500 contenus uniques du Creation Club, comprenant des quêtes, des donjons, des boss, des armes, des sorts et plus encore ».

Vous possédez le jeu sur One ou PS4 ? La mise à jour next-gen Xbox Series X|S et PS5 sera accessible sans frais supplémentaires. C’est toujours ça de pris, dira-t-on.