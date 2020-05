Tout est dit, ou presque, Sony Interactive Entertainment lèvera le voile sur les premiers jeux du lancement de la PlayStation 5 la semaine prochaine. Cela se fera à l’occasion d’une présentation spéciale d’une heure, programmée pour le 4 juin à 22h (heure française).

Rejoignez-nous le jeudi 4 juin à 22h00 pour un aperçu du futur des jeux vidéo sur PlayStation 5 : https://t.co/DlRiutB5ri pic.twitter.com/vG5m5iqEfe — PlayStation France (@PlayStationFR) May 29, 2020

Après les quelques infos techniques sur la PS5 et la mise en avant de sa manette DualSense il sera donc question de jeux et uniquement de jeux, avec de la place pour de gros titres comme pour des productions de studios plus modestes.

Une chose est sûre, il sera difficile pour Sony de faire aussi bien que Microsoft et sa diffusion dédiée à la Xbox Series X (ironie inside).