Dans quelques temps, la PS5 verra apparaître sa première mise à jour majeure. Dans cette optique, Sony Interactive Entertainment annonce le lancement d’un premier programme bêta pour le logiciel système de sa PlayStation 5.

Ceux qui le souhaitent peuvent désormais s’inscrire à cette adresse pour y participer. Les conditions ? Il faut résider dans l’un des pays validés (France, Etats-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni et Allemagne) et avoir plus de 18 ans.

L’objet de cette bêta est de tester, dans des conditions d’utilisation classiques, les fonctionnalités à venir pour la PS5. L’idée est aussi d’apporter des commentaires aux équipes techniques de Sony.

Comme toute bêta, il faut donc s’attendre à composer avec un environnement probablement moins stable que le logiciel système actuel de la PS5. Vous êtes prévenus.