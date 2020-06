La présentation dédiée aux premiers jeux du catalogue PS5 étant à peu près digérée, prenons le temps de faire le point sur les titres dévoilés par Sony Interactive Entertainment et ses partenaires.

Plus de 25 jeux dont vous retrouvez le listing officiel ci-dessous. Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur le jeu de votre choix et retrouvez nos news toutes fraîches avec images et vidéos des titres en question (ou à défaut les liens directs vers les vidéos d’annonce).

Jeux PS5 issus de SIE Worldwide Studios et de partenariats directs :

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon: Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque / XDEV)

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Jeux PS5 d’éditeurs et de développeurs tiers :

Bugsnax (Young Horses)

DEATHLOOP (Bethesda)

Ghostwire™: Tokyo (Bethesda)

Godfall™ (Gearbox Publishing / Counterplay Games)

Goodbye Volcano High (KO-OP)

Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

HITMAN 3 (IO Interactive)

JETT: The Far Shore® (Superbrothers)

Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

Little Devil Inside (Neostream Interactive)

NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

Oddworld Soulstorm™ (Oddworld Inhabitants™)

Pragmata (Capcom)

Project Athia (Square Enix / Luminous Productions)

Resident Evil Village (Capcom)

Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine)

Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio)

Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell)

The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid)

Bien sûr, on vous donne rendez-vous dans les prochains jours et les semaines à venir pour de plus amples informations sur chacun de ces titres et sur les autres jeux PS5 qui feront leur apparition d’ici là.