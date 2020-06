On en parlait la semaine dernière, ce jeudi 4 juin devait faire place à une présentation d’une heure des futurs jeux du catalogue de la PS5. Un événement qui n’aura finalement pas lieu a-t-on appris la nuit dernière, via un bref message posté par Sony Interactive Entertainment sur les réseaux sociaux.

Nous avons décidé de décaler l'événement PS5 du 4 juin.

Bien que nous comprenions que vous êtes impatients de voir les jeux PS5, nous pensons que ce n'est pas le bon moment pour ça. Pour l'instant, nous prenons du recul pour permettre à des voix plus importantes d'être entendues. https://t.co/q2c7qk1FQK — PlayStation France (@PlayStationFR) June 1, 2020

Dans cette courte annonce, Sony fait évidemment écho aux affrontements/émeutes qui touchent les Etats-Unis depuis quelques jours. Un climat social très tendu qui ne laisse guère de place à une actualité plus traditionnelle et plus « légère », poussant le constructeur nippon à revoir sa stratégie sur le sol nord-américain et, en conséquence, partout dans le monde.

Aucune autre date n’a été avancée pour cette présentation des premiers jeux de la PS5.