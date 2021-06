Sony avait promis des nouveautés pour les joueurs PlayStation VR cette année, à commencer par une nouvelle version du casque de réalité virtuelle. En attendant d’en savoir plus sur ce périphérique, c’est le PSVR tel qu’on le connaît actuellement qui est à l’honneur. Une nouvelle émission PS VR Spotlight a été diffusée avec à la clé sept annonces, entre nouveautés et nouvelles informations de jeux déjà annoncés. Voici notre récapitulatif.

Le tranchant Arashi : Castles of Sin

Probablement l’annonce la plus attrayante de ce PS VR Spotlight, le développé par Endeavor One d’un certain Arashi : Castles of Sin.

Les joueurs incarneront un guerrier shinobi et s’en iront à la reconquête de châteaux assiégés du Japon féodal pour y combattre des bandits, les Six Oni d’Iga. Bien sûr, trancher dans le vif du sujet sera une option mais l’arsenal à disposition permettra aussi d’attaquer les ennemis à distance et de s’infiltrer plutôt que d’user de la force. Il y aura même Haru, une louve dressée pour attaquer les ennemis.

Sortie prévue cet été sur PlayStation VR.

After The Fall, les bestioles de sortie

Cet évènement dédié au casque PS VR a aussi permis d’avoir des nouvelles d’After The Fall. Attendu pour cet été, aussi sur Oculus Quest et autres casques PC, le jeu de Vertigo Games a dévoilé son gameplay dans une longue vidéo que voici.

De quoi en apprendre un peu plus sur les sessions coopératives à 4 joueurs de ce titre qui autorisera le cross-plateform. Les joueurs VR de tous horizons pourront donc s’unir pour affronter les créatures d’After The Fall, récolter des ressources et les échanger contre de l’équipement toujours plus performant.

Des Snowbreeds (le nom donné aux créatures) spéciaux seront même de la partie pour égayer les combats : l’imposant Eater, le costaud Juggernaut ou encore l’agressif Smasher.

Wind & Leaves, le terraformage en VR

Le 27 juillet, une exclusivité PlayStation VR signée TREBUCHET verra le jour. Il s’agit de Wind & Leaves, présenté avec une large vidéo de gameplay pour mieux nous familiariser avec son concept nature de terraformage.

En tant que Jardinier, le joueur devra restaurer la végétation dans un monde en proie au Cataclysme. Il s’agira d’explorer, de planter des arbres, de débloquer de nouvelles aptitudes et de créer de nouvelles espèces adaptées à des conditions bien précises. Le tout se fera avec diverses conditions météorologiques et des déplacements à bord d’un moyen de locomotion bien particulier : le Stilts.

Puzzle Bobble 3D : Vacation Odyssey, pour les 35 ans de Puzzle Bobble

Après Creed : Rise to Glory et The Walking Dead Onslaught, les développeurs de Survios sont prêts à dévoiler leur nouvelle expérience VR : Puzzle Bobble 3D : Vacation Odyssey.

Attendu cette année sur PlayStation VR mais aussi sur PS4 et PS5, le jeu sonnera le retour de la série Puzzle Bobble dans une version évidemment en 3D et à la première personne. Les énigmes à bulles de la licence seront au rendez-vous, avec près de 100 défis en mode Histoire, un mode Infini pour les plus accrocs et du 1 contre 1 en ligne.

Fracked, l’action à l’état VR

Autre jeu d’action aperçu lors de ce PS VR Spotlight, voici Fracked. Développé par l’équipe de nDreams, il a eu droit à une vidéo de présentation avec le plein de gameplay à la clé.

Déplacements libres (avec de l’escalade, du ski et de la tyrolienne au programme) et une action qui mise tout particulièrement sur la verticalité des environnements, Fracked et son cocktail James Bondien espèrent offrir de nouvelles sensations aux amateurs d’action-aventure en réalité virtuelle.

Sniper Elite passe à la VR

Sniper Elite s’apprête lui-aussi à passer à la moulinette réalité virtuelle. Rebellion, Just Add Water et Coatsink se sont unis pour présenter Sniper Elite VR et annoncer une sortie au 8 juillet (aussi sur PC pour HTC Vive, Oculus Rift ou Valve Index).

Retrouver les éléments qui font le succès de la série, dont la fameuse caméra à rayons X et la visée à la lunette, avec une histoire inédite, voilà comment Sniper Elite VR se positionnera.

Wanderer et ses voyages temporels

Voyager dans le temps pour résoudre des énigmes et tenter de rétablir le cours de l’Histoire, voilà comment Wanderer se potionnera à sa sortie cet été sur PlayStation VR (et autres supports VR PC). Intriguant et très attrayant, le jeu développé par M Theory et Oddboy a profité de l’événement de Sony pour illustrer son concept dans un nouveau trailer.

« Parmi les thèmes abordés dans Wanderer, on retrouve des lieux historiques, futuristes et post-apocalyptiques, des civilisations disparues, des périodes de guerre, la course à l’Espace et la culture hippie des années 60.» Voilà qui donne le ton sur cette expérience qui s’annonce unique et qui se permettra, en plus, de proposer quelques mini-jeux et activités annexes.