Le PlayStation Plus a livré son programme pour le mois de novembre 2020. Si La Terre Du Milieu : L’ombre de la Guerre et Hollow Knight : Voidheart Edition seront les jeux PS4 à l’honneur à partir du 3 novembre (jusqu’au 30 novembre, aussi sur PS5 via la compatibilité), il faudra aussi compter sur le titre PlayStation 5 Bugsnax qui intègrera le PS Plus dès la sortie de la console le 19 novembre.

Sony en profite également pour donner quelques précisions sur la PlayStation Plus Collection. Cette fonctionnalité, qui permettra aux abonnés du PS Plus de profiter de jeux PS4 sur leur PS5 fraîchement disponible, grâce à leur abonnement, pourront ainsi compter sur une belle liste de jeux que voici.

PlayStation Plus Collection : cliquez ici pour découvrir les jeux PS4 disponibles sur PS5 dès le 19 novembre via l'abonnement PS Plus.