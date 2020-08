Dernière ligne droite pour Project CARS 3. Avec une sortie solidement calée au 28 août, le jeu de Bandai Namco et Slightly Mad Studios lance son programme de pré-commandes et s’offre un nouveau trailer pour fêter ça.

Qu’est-ce qui attend les joueurs qui réservent leur exemplaire sur PC, PS4 ou Xbox One ? Le pack Ignition avec 10 livrées uniques, 20 autocollants, 2 motifs, 2 jantes, 2 pneus, 4 plaques d’immatriculation, 4 numéros de course et 2 nouveaux personnages avec « de multiples tenues et modèles de casques » nous précise l’éditeur.

Bandai Namco profite aussi de l’occasion pour rappeler que les acheteurs de l’édition Deluxe obtiendront en plus trois jours d’accès anticipé (dès le 25 août, donc) ainsi que le Season Pass et ses 4 futurs packs.