Lorsque l’équipe d’IO Interactive tease un nouveau projet, on est forcément à l’écoute. Le studio derrière Hitman ne se contente en effet pas du Hitman 3 à venir puisqu’un certain Project 007 vient d’être officialisé à l’aide d’une première vidéo teaser.

On ne sait pas grand-chose de ce qui sera donc une nouvelle adaptation de James Bond en jeu vidéo, un jeu qui proposera une histoire originale et qui nous proposera d’incarner un agent en devenir, a priori pas encore double 0, et dont on découvrira les origines.

« Notre équipe passionnée est ravie de laisser libre cours à sa créativité dans l’univers emblématique de James Bond et de créer le jeu le plus ambitieux de l’histoire de notre studio commente Hakan Abrak, le PDG d’IO Interactive à propos de ce Project 007 qui a encore bien du temps avant de faire parler de lui.