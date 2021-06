Le studio canadien de Brass Token cherchait un partenaire pour son jeu d’horreur The Chant, c’est chose faite avec l’annonce de Prime Matter. Le nouveau label de KOCH Media ajoute en effet le titre à son catalogue, évoquant une arrivée en 2022 sur PC et consoles.

Que sait-on de The Chant ? Il mettra en scène une jeune femme, la confrontera à un culte bien mystérieux et explorera le côté sombre de la spiritualité. Un jeu d’horreur psychédélique, c’est comme cela que l’on nous a présenté ce soft où les armes seront à crafter et où le HUD sera minimaliste, pour laisser l’ambiance faire son job.

Pour le reste, on attendra une nouvelle exhibition de cette expérience solo.