Le studio serbe Mad Head Games a trouvé refuge chez Prime Matter, le nouveau label d’édition de KOCH Media. De ce partenariat va naître Scars Above, une nouvelle licence d’action-aventure/survie dans un univers de science-fiction. Si aucune vidéo n’est encore disponible, on vous propose quelques visuels récupérés à l’issue d’une présentation privée du label.

Annoncé pour 2022 sur PC et consoles, Scars Above est encore bien timide. Reste que l’on est intrigué par sa formule faite d’exploration en environnement hostile et de combat face à des monstres.