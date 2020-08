On avait eu droit aux premières images de The Lord of the Rings : Gollum en mai dernier, il est temps pour Daedalic Entertainment de dévoiler la première bande-annonce du jeu.

Pas attendu avant 2021, ce jeu d’action-aventure ne se montre hélas qu’avec une courte séquence qui fait davantage office de teaser. Il va donc encore falloir patienter avant de savoir ce que sera en mesure de proposer cette nouvelle adaptation de l’univers de du Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien, un jeu où l’infiltration sera de mise dans la fameuse tour de Barad-dûr.

The Lord of the Rings : Gollum sera disponible sur PC et consoles.