Voilà maintenant un an que Baldur’s Gate 3 a été officiellement annoncé, vidéo cinématique à la clé. Larian Studios vient tout juste de mettre en ligne ce que le studio présente comme la première bande-annonce de son jeu, une vidéo accompagnée de l’annonce d’une date pour le lancement de l’accès anticipé.

Baldur’s Gate 3 pourrait en effet faire l’objet d’un lancement en accès anticipé dès le mois d’août sur PC et Stadia. « Pourrait », car rien n’est encore certain pour Larian Studios qui explique que la Performance Capture vient seulement de reprendre mais que, malgré le télétravail lié au Covid-19, le développement n’a pas été si impacté que ça et que bien des progrès ont été accomplis depuis la dernière exhibition publique du soft à la PAX East, notamment en ce qui concerne le système de combat.

De plus amples informations sur cet accès anticipé et, de manière générale, sur le jeu seront données lors d’un live Twitch à suivre le 18 juin prochain à cette adresse.