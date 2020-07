Pour le premier rogue-like de son catalogue, Nacon s’est tourné vers les équipes de Cyanide et Leikir. Deux studios pour donner naissance à Rogue Lords, un jeu dans lequel il s’agira d’incarner le Diable revenant sur terre pour combattre les forces du Bien.

Rogue Lords, premier trailer

Avec une direction artistique dont on nous dit qu’elle s’inspire des oeuvres de Tim Burton, Rogue Lords nous transportera dans l’Angleterre baroque et gothique du 17ème siècle.

La bande-annonce ci-dessous ne donne aucun aperçu de ce que sera Rogue Lords et se contente de poser les bases de son histoire, on ajoutera donc simplement qu’il sortira en 2021 sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Roguebook aussi annoncé

Dans le même registre, Nacon a aussi levé le voile sur le rogue-like deck-builder belge Roguebook de Abrakam (Faeria). Un titre dont on sait seulement qu’il profite du soutien de Richard Garfield, créateur de Magic : the Gathering.