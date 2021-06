La dernière fois que l’on a croisé la route de Super Monkey Ball, c’était avec le classique Banana Blitz HD. Une version HD qui a priori fait des émules puisque SEGA a décidé de remettre ça en annonçant Super Monkey Ball Banana Mania. Pas un jeu inédit donc, mais une compilation des versions remastérisées en HD de Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe.

Pour les 20 ans de la série, les fans des célèbres petits singes devront donc se contenter de ces modernisations. Quelques ajouts, comme des défis en ligne et de nouveaux personnages jouables, garniront cette compilation HD. Au total, plus de 300 niveaux seront à parcourir avec également un lot de mini-jeux jouables jusqu’à 4 en coop locale.

Super Monkey Ball Banana Mania sortira le 5 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S et Nintendo Switch. La version physique du jeu embarquera une jaquette réversible et « dix objets de personnalisation exclusifs ».