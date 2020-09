Si vous n’êtes pas suffisamment effrayé par POSTAL 4 : No Regerts, alors vous trouverez peut-être de quoi vous réjouir avec l’annonce de POSTAL : Brain Damaged par Hyperstrange et CreativeForge Games sous le couvert de Running With Scissors.

Qualifié de rétro-FPS, POSTAL : Brain Damaged se présentera comme un épisode spin-off de la licence. Un jeu qui verra le POSTAL Dude s’endormir enivré et se réveiller dans un improbable et psychédélique asile rempli d’ennemis à combattre.

L’esprit des shooters des années 90, c’est ce que souhaite proposer ce POSTAL : Brain Damaged à sa sortie en 2021 sur PC et consoles. Reste à savoir si les joueurs répondront présents.