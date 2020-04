Port Royale 4, la nouvelle entrée dans la série de jeux de gestion/stratégie créée en 2002 par Ascaron, possède une date de sortie. Il faudra attendre le 25 septembre avant de pouvoir prendre la mer avec le jeu développé par Gaming Minds Studios et édité par Kalypso Media, une nouvelle qui mérite bien un trailer de gameplay inédit.

Port Royale 4, bêta en approche

Dans un XVIIème siècle battant son plein, les joueurs de Port Royale 4 seront invités à représenter l’une des puissances coloniales de l’époque (l’Espagne, l’Angleterre, la France et les Pays-Bas) en incarnant « un jeune gouverneur de colonie plein d’ambition, désireux de diriger et de faire de sa petite communauté une ville dynamique et commerçante ».

Quatre campagnes solo, tout plein de bâtiments, quelques 60 villes des Caraïbes, des batailles navales et un système de réputation à bichonner pour débloquer divers éléments (bateaux, bâtiments, licences, etc.), voilà quelques ingrédients de Port Royale 4.

Dernière précision, les joueurs PC qui pré-commandent Port Royale 4 obtiennent dès maintenant un accès à la bêta du jeu.