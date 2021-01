Si Penny-Punching Princess et The Princess Guide sont des productions qui vous parlent, alors on vous invite à surveiller le prochain petit protégé des développeurs de Nippon Ichi Software : Poison Control.

Un jeu PS4/Nintendo Switch que NIS America illustre cette semaine avec un trailer de gameplay.

Dans Poison Control, les joueurs découvriront un univers corrompu avec des esprits emprisonnés « dans des manifestations vénéneuses de leur propre désespoir ». Il s’agira d’alterner entre deux personnages, Poisonette et son Âme Sœur, afin de nettoyer le poison et de combattre des créatures.

Poison Control sortira le 16 avril 2021.