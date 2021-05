Qui aurait pu penser que près de 30 ans après sa naissance sur SNES, la licence des Pocky and Rocky (Kiki KaiKai : Nazo no Kuro Manto, aka Le Mystérieux Monde des Esprits : L’Énigme du Voile Noir en japonais), vienne s’offrir une suite sur les consoles actuelles ? Véritable référence dans le genre des shoot’em up terrestres, le jeu de Taito et Natsume conte les péripéties d’une prêtresse shintoïste au sein d’un Japon féodal qui, accompagnée d’un mignon petit tanuki, s’est donnée pour mission d’éradiquer les yokai et autres forces obscures sévissant dans le royaume.

Si de 1992 à aujourd’hui la formule reste la même, il ne s’agit toutefois à présent pas d’un simple remake. Outre une esthétique beaucoup plus moderne, c’est une nouvelle aventure avec des mécaniques totalement inédites qui attend les joueurs sensibles au style 16-bits avec ce Pocky and Rocky sous-titré Reshrined.

Du moins ce sont les dires de Toshiyasu Miyabe, un vétéran qui avait notamment travaillé sur des œuvres telles que Wild Guns (SNES – 1994) et son Reloaded (2016). Mais aussi sur The Ninja Warriors (SNES – 1994) et son reboot The Ninja Saviors : Return of the Warriors (PS4 et Switch – 2019), ce qui n’est véritablement pas à prendre à la légère.

Développé par Tengo Project, Pocky & Rocky Reshrined est prévu pour cet automne sur PS4 et Nintendo Switch. En attendant d’avoir une date plus précise, l’éditeur propose de découvrir un peu de gameplay du premier niveau le temps d’une sympathique vidéo que voici.