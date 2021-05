Tout semble bien se passer pour Outriders. Disponible depuis le mois dernier sur l’ensemble des plateformes, le shooter RPG de People Can Fly et Square Enix compte à présent plus de 3,5 millions de joueurs.

Le jeu ayant intégré le catalogue du Xbox Game Pass dès sa sortie, ce total de joueurs atteint en 1 mois ne reflète pas le nombre d’exemplaires vendus mais il semble témoigner, d’après l’éditeur, d’un engouement certain.

« Lancer une nouvelle licence n’est jamais facile et nous sommes très reconnaissants du soutien et des retours de la communauté – nous continuons d’écouter les joueurs attentivement et voulons assurer à tous que nous nous engageons à améliorer et à faire progresser l’expérience de jeu dans les semaines et les mois à venir. Nous sommes impatients de faire grandir Outriders à l’avenir. » Jon Brooke, co-directeur chez Square Enix External Studios

La satisfaction est telle chez Square Enix que l’on nous dit qu’Outriders est « en passe de devenir une franchise majeure de Square Enix ».

De notre côté, on rappelle que l’on a pris du bon temps avec Outriders bien que l’on regrette sa formule bien trop générique. Nos explications sont toujours disponibles dans notre test.