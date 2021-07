Après Housemarque hier, Sony Interactive Entertainment annonce l’acquisition d’une autre équipe de développement. C’est le studio néerlandais Nixxes Software qui rejoint les rangs de PlayStation Studios.

« Nixxes sera un atout majeur pour tout le monde à PlayStation Studios, aidant nos équipes à se concentrer sur leur objectif le plus important qui est de créer un contenu PlayStation unique de la meilleure qualité possible. »



Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios