On n’a visiblement pas le temps de s’ennuyer chez Insomniac Games. Lors du PlayStation Showcase, le célèbre studio a levé le voile sur deux nouveautés du catalogue Marvel : Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine. On commence avec les nouvelles aventures de l’homme-araignée, présentées dans une longue bande-annonce cinématique plutôt alléchante.

Marvel’s Spider-Man 2

Peter Parker et Miles Morales seront tous les deux à l’honneur dans cette nouvelle aventure solo. « Une histoire humaine fascinante, pleine de tendresse et d’humour, qui permet de découvrir ce qui se cache vraiment derrière le masque des gens » évoque Insomniac.

Nouveaux pouvoirs, nouvelles tenues, présence de Venom avec la voix de Tony Todd, voilà quelques éléments avancés. De plus amples informations seront données prochainement pour ce Marvel’s Spider-Man 2 annoncé pour 2023 sur PS5.

Marvel’s Wolverine

Autre annonce, surprise cette fois, celle de Marvel’s Wolverine. Si le teaser trailer diffusé pour l’occasion ne montre guère d’éléments sur ce futur jeu, on sait que c’est l’équipe en charge de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales qui a pris la tête du développement.

Sans date de sortie, le jeu promet d’emprunter la voie d’un Marvel’s Spider-Man en termes de traitement du personnage et d’approche du gameplay.