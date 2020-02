La semaine prochaine, le 3 mars, le PlayStation Plus verra deux nouvelles entrées dans ses rangs : Shadow of the Colossus et Sonic Forces. Pas un programme de folie donc, même si on se félicite de voir débouler le jeu de Fumito Ueda pour ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de le découvrir.

Les abonnés au service PS Plus auront aussi l’opportunité, plus tard dans le mois, d’accéder à une démo jouable exclusive de Predator: Hunting Grounds. Que les intéressés prennent note, cette démo ne sera disponible que du 27 au 29 mars.