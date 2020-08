Abonnés du PlayStation Plus, on connait à présent le programme des jeux qui rejoindront le catalogue PS Plus en septembre 2020. Dès le 1er septembre, ce sont donc Street Fighter V et PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) qui seront proposés aux joueurs PS4 qui sont abonnés.

Les deux jeux de septembre du PS Plus seront à récupérer jusqu’au 5 octobre. Bien sûr, il vous reste encore quelques jours pour mettre la main sur les jeux de ce mois d’août 2020 : Fall Guys : Ultimate Knockout et la campagne solo de Call of Duty : Modern Warfare 2.