Les jeux du PlayStation Plus de ce mois d’octobre 2020 ont été révélés hier en fin de journée. Les heureux élus sont Need For Speed Payback et Vampyr, deux titres qui s’apprêtent à rejoindre le service en ligne de Sony et qui seront à la portée des abonnés dès le 6 octobre.

Les joueurs PS4 concernés auront jusqu’au 2 novembre pour mettre la main sur ces jeux dans le cadre de leur abonnement.

De Need For Speed Payback, on retient une expérience agréable avec une conduite plutôt honnête en dépit d’un solo nanardesque et un multi foireux. Quant à Vampyr, on louait dans notre test son écriture, son ambiance et sa direction artistique tout en regrettant notamment ses combats laborieux.