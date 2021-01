On en parlait encore à l’occasion de nos JV24 Awards édition 2020, Maneater est l’une des bonnes surprises de l’année.

Mis à niveau gratuitement sur PS5 (mais pas que), le jeu de Tripwire initialement paru sur PS4 (mais pas que, bis) rejoindra le catalogue PlayStation Plus dès le mois prochain : le 5 janvier 2021. Un ajout réservé à la nouvelle machine de Sony nous précise-t-on, il ne sera donc pas possible de retrouver Maneater dans le catalogue PS Plus de la PS4.

À ses côtés, le requinPG pourra compter sur deux ajouts PS4 avec Shadow of the Tomb Raider et Greedfall. Là encore, c’est à partir du 5 janvier que ces titres rejoindront le PS Plus où ils pourront être récupérés jusqu’au 1er février.